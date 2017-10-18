СМИ сообщили о переносе стройки скоростной магистрали Москва — Казань

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань, возможно, никогда не будет построена. Сначала власти построят участок до Владимира, а уже затем решат, стоит ли прокладывать скоростные пути дальше. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к РЖД собственные источники.

Собеседники издания сообщили о результатах совещания, проведенного у зампреда правительства Аркадия Дворковича. Продление ВСМ будет продолжено, если окупится участок до Владимира. Пока же строительство продолжать не планируется из-за финансовых проблем. ВСМ Москва — Владимир закончится, ориентировочно, в 2023 году.

Эти сведения «Ведомостям» подтвердили министр «открытого правительства» Михаил Абызов и представитель РЖД.

Михаил Абызов отметил, что правительство считает ВСМ Москва — Казань приоритетным, но проект придется реализовывать этапами.

ВСМ Москва — Владимир сократит время пути до 56 минут с часа 39 минут, до Казани — до 3 часов 17 минут. На строительство проекта в 2013 году планировалось потратить триллион рублей. Половину суммы должно было предоставить государство, оставшуюся часть — частные инвесторы. В 2016 году РЖД решили сократить госсубсидии до 150 млрд рублей, 504 млрд должны были выплатить китайские инвесторы, остальное предполагалось собрать путем привлечения средств негосударственных фондов, через инфраструктурные облигации и коммерческие кредиты.