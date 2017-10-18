Судмедэксперта обвинили в халатности из-за пробы крови «пьяного мальчика»

Врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов обвиняется в совершении преступления по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), проявленной им при обследовании тела 6-летнего Алексея Шимко, который стал жертвой автомобильного наезда в одном из дворов спального района подмосковной Балашихи.

«После передачи уголовного дела в Главное следственное управление Следственного комитета была назначена комплексная судебная экспертиза. Ее результаты позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент ДТП является необоснованным», — пояснила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, комплексная судебная экспертиза подтвердила отсутствие алкоголя в крови погибшего мальчика — вопреки заключению Клейменова, на основании которого было заявлено, что на момент смерти шестилетний Алексей был «пьян». На самом же деле эксперт «произвел изъятие образца крови мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».

Его заявление о наличии в крови ребенка 2,7 промилле этанола спровоцировало скандал, родители жертвы ДТП потребовали провести повторную экспертизу, и уголовное дело было передано в Следственный комитет. После этого и была назначена комплексная судебная экспертиза, в которой принимали участие 18 специалистов.

Следственное ведомство осталось особенно недовольно «активной позицией» судмедэксперта, который «давал комментарии в СМИ и пытался убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших». В частности, Клейменов несколько раз выступал в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», где ему устроили своего рода «очную ставку» с родственниками погибшего мальчика.

Напомним, ДТП произошло минувшей весной возле подъезда жилого дома в Балашихе. Алексей Шимко был сбит автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. Очевидцы утверждали, что машина проехала по телу мальчика всеми колесами, протащив его затем по дороге около десяти метров.