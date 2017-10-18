Сгоревший в Иркутске дом престарелых проверят на легальность

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило о госпитализации 13 пострадавших в результате пожара, который произошел накануне ночью в доме престарелых в Иркутске. Состояние пожилых людей, большинство которых надышались угарным газом, оценивается как удовлетворительное, уточняется в сообщении на сайте регионального СУ СКР.

«По факту пожара проводится доследственная проверка, проверяется законность размещения людей в здании. Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, опрашиваются потерпевшие и очевидцы события, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг», — цитирует пресс-служба ГУ МЧС по региону заместителя начальника ведомства Виктора Пашкова. Речь идет о «Фонде паллиативной помощи им Св. Милицы».

СМИ между тем уже утверждают, что сгоревший дом престарелых был «нелегальным». Источник в экстренных службах рассказал, что в учреждении проживали и лица пожилого возраста, и люди с инвалидностью. По его словам, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Возгорание произошло около 05:00, когда большинство подопечных дома престарелых находились на втором этаже, в спальнях. Всех «постояльцев» эвакуировали на балкон, а оттуда спускали вниз на «мягких носилках», пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало «короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины», огонь прошел 10 «квадратов».