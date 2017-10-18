Джордж Сорос вложил в «Открытое общество» 18 млрд долларов

Американский финансист Джордж Сорос передал 18 млрд долларов своему благотворительному фонду «Открытое общество». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя фонда.

Фонд Сороса стал крупнейшим образованием после фонда Билла и Мелинды Гейтс, активы которого составляют 30 млрд долларов.

«Открытое общество» занимается помощью беженцам, развитием здравоохранения и образования через 40 офисов, расположенных по всему миру. В 2017 году бюджет организации составил 940 млн долларов.

Издание утверждает, что Сорос не собирается использовать средства, внесенные в «Открытое общество», для инвестиций или спекуляций на фондовом рынке. Финансист основал в фонде инвестиционный комитет и стал его председателем. Расходами фонда по-прежнему будет заниматься Дон Фитцпатрик. Однако ранее он отчитывался лично перед Соросом, теперь отчетность будет подаваться непосредственно в профильный комитет.

8 июля 2015 года Совет Федерации составил список нежелательных организаций, в который вошли 12 зарубежных и международных неправительственных организаций (НПО).

1 декабря того же года Минюст внес в список фонд «Открытое общество» и фонд содействия при институте «Открытое общество», прекратившие работу в России в 2003 году.