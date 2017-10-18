СМИ узнали о внесении менеджеров «Открытия» и Бинбанка в черный список ЦБ

Бывшие топ-менеджеры ФК «Открытие» в течение пяти ближайших лет не смогут занимать руководящие должности в банках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свой осведомленный источник: по его словам, соответствующее решение принял Центробанк РФ — он внесет экс-сотрудников санируемой кредитной организации в свой кадровый черный список.

Эти меры будут применены к бенефициарам «Открытия», членам наблюдательного совета и правления, главному бухгалтеру, его заместителю, руководителям и главным бухгалтерам филиалов банка. Источник «Коммерсанта» предположил, что в черный список могут попасть «и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния».

Кроме того, по словам другого источника, аналогичные меры могут быть приняты Центробанком РФ в отношении порядка сотни менеджеров Бинбанка, который в настоящее время также проходит санацию.

В ЦБ и «Открытии» на запрос журналистов газеты о комментариях не ответили, в Бинбанке отказались комментировать информацию. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что «решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», хотя большинство топ-менеджеров, которых оно касается, «вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации».

Напомним, черный список Банка России включает в себя менеджеров кредитных организаций, лицензии которых отозваны по решению регулятора, и тех, что находятся под санацией. В настоящее время российское законодательство запрещает им занимать руководящие должности в банках на протяжении пяти лет после внесения в список, но 28 января предполагается расширение его действия на все финансовые организации, а срока — до десяти лет.

Тем менеджерам, которые признаны судом виновными в уголовных преступлениях по статьям о преднамеренном или фиктивном банкротстве, запрет на работу в финансовом секторе будет наложен навсегда.