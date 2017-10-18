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18 октября 2017, 19:43
Владимир Познер Дмитрий Песков Кремль телевидение

Песков изложил свою версию общения с Познером

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, как проходило его общение с телеведущим Владимиром Познером, который в интервью Юрию Дудю поведал о своих попытках получить из Кремля «добро» на беседу с Михаилом Ходорковским.

По словам Пескова, их разговоры с Познером были «абсолютно неформальными» и имели характер «обмена мнениями», поэтому их нельзя назвать «рабочим общением» и тем более процессом согласования или просьбой о разрешении пригласить Ходорковского со стороны телеведущего, передает «Интерфакс».

«Мы много разных вопросов с Познером обсуждаем», — утверждает пресс-секретарь президента.

Еще одной темой его сегодняшнего брифинга с журналистами стал юбилей: накануне Пескову исполнилось 50 лет. Корреспонденты спросили, поздравил ли его президент РФ. Оказалось, что да — и даже преподнес некий подарок. Тем не менее, представитель Кремля отказался сообщить, что это был за презент.

Напомним, сегодня стало известно об интервью Познера с Юрием Дудем, в котором телеведущий подробно рассказал, как после выхода экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского из колонии намеревался пригласить его в свою авторскую телепрограмму, но сначала решил узнать мнение Кремля на этот счет и позвонил Пескову.

По словам Познера, тот сначала вроде бы не возражал против интервью с бывшим заключенным, но это было, пока Ходорковский выполнял свое обещание не заниматься политикой.

Через некоторое время он сделал ряд заявлений явно политического характера, и Познер снова позвонил Пескову, чтобы узнать, не повлияло ли это на отношение Кремля к его предполагаемому интервью. Тогда пресс-секретарь президента, как утверждает телеведущий, якобы дал ему понять, что приглашение Ходорковского на телевидение крайне нежелательно.

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