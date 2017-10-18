Активист получил два года за нападение на полицейского на акции 26 марта

Тверской районный суд Москвы приговорил активиста Алексея Политикова к двум годам лишения свободы. Его обвинили в нападении на полицейских во время акции протеста, которая прошла в Москве 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона».

Стоит отметить, что дело активиста рассматривали в особом порядке, так как он признал свою вину. Во время судебного заседания его адвокат Сергей Бадамшин говорил, что мужчина раскаялся и его «исправление уже достигнуто». Защита Политикова просила не давать ему реальный срок.

Теперь Бадамшин намерен обжаловать приговор.

Отметим, что Политикова задержали 10 июня в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева. Как заявило следствие, на акции он схватил полицейского и ударил его кулаком в область живота.