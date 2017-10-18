Познер рассказал о несостоявшемся интервью с Ходорковским

Известный российский телеведущий Владимир Познер дал интервью своему молодому коллеге Юрию Дудю — и рассказал, как сам пытался согласовать в Кремле интервью с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским (некая ирония ситуации состоит в том, что Дудь ранее сам взял интервью у Ходорковского).

По словам Познера, после освобождения бывшего главы ЮКОСа из мест не столь отдаленных он связался с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, чтобы уведомить Кремль о своем намерении взять у бывшего заключенного интервью. В частности, телеведущий поинтересовался, что представитель Путина думает об этой идее.

Далее события развивались следующим образом: Песков якобы дал понять, что в принципе не против беседы Познера с Ходорковским, но сначала этот вопрос «будет обсуждаться на самом верху». Поскольку на тот момент экс-глава ЮКОСа активно заявлял, что не собирается больше заниматься политикой, такое интервью действительно могло состояться — если бы ситуация не изменилась: через некоторое время Ходорковский «сделал политические заявления».

Узнав об этом, Познер вторично позвонил Пескову, чтобы уточнить, повлияла ли метаморфоза его предполагаемого собеседника на позицию Кремля. «Ну Владимир Владимирович (Познер — прим. ред.), человек сказал одно, потом другое», — цитирует телеведущий президентского пресс-секретаря. «Ну я сразу понял, что нет», — подытожил он.

Юрий Дудь, выслушав этот рассказ, напомнил Познеру, что Песков не является его начальником. В ответ телеведущий заявил, что пресс-секретарь президента не может ему «разрешить или не разрешить», но может «дать совет», «основанный на том, что он знает какие-то вещи, несомненно». «Я как раз пользуюсь этим», — пояснил собеседник Дудя, констатировав, что «пока телевидение будет либо напрямую, либо опосредованно контролироваться государством, будет такая ситуация, когда государство будет решать, кто может и кто не может появиться на экране».

Ранее Познер не раз подтверждал, что на «Первом канале», где транслируется его программа, существуют «черные списки» персонажей, запрещенных к приглашению в эфир. В их число, к примеру, входит оппозиционный политик Алексей Навальный.