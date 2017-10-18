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18 октября 2017, 17:34
генетика история Канада

Исследована ДНК исчезнувшего народа беотук

Портрет Демасдуит, одной из последних представителей народа беотук. Благодаря ей сохранились сведения о грамматике и словаре беотукского языка
Портрет Демасдуит, одной из последних представителей народа беотук. Благодаря ей сохранились сведения о грамматике и словаре беотукского языка
Wikimedia Commons

Ученые из канадского Университета Макмастера под руководством Хендрика Пойнара (Hendrik Poinar) и Анны Дагган (Ana Duggan) выделили митохондриальную ДНК из останков 19 человек, принадлежавших к народу беотук, коренному населению острова Ньюфаундленд.

После появления в Северной Америке европейцев численность народа беотук неуклонно снижалась. Если в начале XVIвека их было несколько тысяч, то к 1768 году их оставалось не более пятисот человек, а в 1811 году – всего 72 человека. Последней чистокровной представительницей этого народа считается Нэнси Шанаудитит, умершая в 1829 году. В 1910 году этнограф Френк Спек сумел записать песню на языке беотук, исполненную женщиной 1835 года рождения, которая не владела этим языком, но знала песню от своего отца.

В нынешнем исследовании митохондриальная ДНК 19 представителей народа беотук сопоставлялось с ДНК из останков еще 53 человек, живших на Ньюфаундленде от 8 до 3,2 тысяч лет назад. Археологи относят их к так называемой «морской архаичной культуре». Раньше предполагалось, что народ беотук был прямым потомком представителей морской архаичной культуры. Однако теперь данные генетического анализа показывают, что две эти группы людей не находились в тесном родстве. Их последний общий предок, вероятно, жил около 10 000 лет назад.

Поэтому Хейндрик Пойнар и его коллеги пришли к выводу, что остров заселялся по меньшей мере дважды. Пойнар говорит, что морская архаичная культура появляется на Лабрадоре около 8000 лет назад и распространяется на Ньюфаундленд, где существует до примерно 3,2 тысяч лет назад. Затем в археологических находках наблюдается разрыв, возможно, связанный с изменениями климата. В течение следующих двух тысяч лет остров периодически посещался древними эскимосами. Возможно, именно их прибывшие в конце X века к острову скандинавы назвали скрелингами (skræling), которые раскрашивают лицо красной охрой. И еще позднее на острове поселились предки народа беотук.

Ученые хотят продолжить исследования по генетике народа беотук, изучив не только митохондриальную, но и хромосомную ДНК. Они намерены установить, нет ли среди представителей современных индейских народов Канады и США потомков народа беотук. Согласно индейским преданиям, часть жителей острова, когда с 1630-х годов там стали селиться европейцы, бежала на континент, где влилась в состав других племен.

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