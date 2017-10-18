Вулканы вызывали народные восстания в Древнем Египте

Кратковременные климатические изменения, вызванные извержениями вулканов в III – I веках до нашей эры, уменьшали масштаб ежегодного разлива Нила, что, в свою очередь, вызывало голод и социальные потрясения в Древнем Египте, считают авторы исследования, опубликованного в Nature Communications.

Разлив Нила, приносящий огромное количество плодородного ила в долину Египта, играл определяющую роль в египетском сельском хозяйстве. Сейчас географы знают, что на 85 % уровень нильского половодья определяется дождями, выпадающими в Эфиопском нагорье, где расположены верховья реки. В наши дни в годы значительных извержений вулканов, количество дождей, а значит и подъем воды в Ниле, уменьшаются. Специалист по исторической климатологии Френсис Ладлоу (Francis Ludlow) из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги решили выяснить, так ли обстояло дело в древнем мире.

Даты извержений вулканов в древности легко определяются по содержанию сульфатов в ледяных кернах, добытых в Гренландии и Антарктиде. Чтобы узнать, как менялся уровень подъема воды в Ниле, ученые обратились к записям показаний ниломеров, которые охватывают период с 622 года по 1902 год. Ученые обнаружили, что за этот период подъем воды в те 60 лет, когда были крупные извержения вулканов, был в среднем на 22 сантиметра ниже, чем в другие годы.

Климатическое моделирование показывает, что при крупных извержения в атмосферу попадает много диоксида серы, которые усиливает рассеяние солнечного света в атмосфере. Вследствие этого снижается средняя температура, что вызывает дальнейшие последствия, в частности изменение структуры осадков и, соответственно, меньший паводок на Ниле. Историк из Йельского университета Джозеф Мэннинг (Joseph Manning), один из авторов исследования, рассказывает, что в письменных источниках времен династии Птолемеев, правивших в Египте в IV – I веках до н. э. найдены свидетельства того, что извержения вулканов способствовали социальным волнениям в стране, включая восстания, возрастающую напряженность в отношениях между греками и египтянами, голод и эпидемии.