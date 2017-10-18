Язык ниуэ может вскоре исчезнуть

Специалист по полинезийским языкам Джон МакКафери (John McCaffery) из Университета Окленда в Новой Зеландии утверждает, что язык ниуэ «может исчезнуть в течение пяти лет». Слова ученого цитирует Радио Новой Зеландии.

Исторически язык ниуэ, относящийся к полинезийским языкам, был распространен на одноименном острове в Тихом океане, который отстоит от Новой Зеландии более чем на две тысячи километров. Из-за недостатка рабочих мест и ограниченности ресурсов острова с начала XX века многие ниуэанцы эмигрировали в Новую Зеландию. Также они переселялись на острова Кука и Тонга. В результате по данным новозеландской переписи 2006 года из примерно 25 тысяч ниуэанцев лишь 1625 человек проживало на острове Ниуэ. Более 20 тысяч живет в Новой Зеландии. У многих этнических ниуэнцев на острове Ниуэ бывали лишь деды или прадеды.

В Новой Зеландии основным языком общения для ниуэанцев становился английский. В результате поколение, родившееся в Новой Зеландии, теперь использует его как основной язык общения. По данным МакКафери, лишь 5 % ниуэанцев, живущих в Новой Зеландии, владеют языком ниуэ. База данных Ethnologue в 2016 году сообщала, что на языке говорят 7067, из которых 1330 живут на острове Ниуэ.

МакКафери полагает, что ситуацию может исправить создание вечерних групп по изучению языка ниуэ в Окленде, где живет большая часть выходцев с острова. По его словам, сообщество ниуэанцев решительно настроено бороться за сохранение родного языка.