Реальные доходы россиян с начала года упали на 1,2%

С начала нынешнего года и по данным на сентябрь реальные располагаемые денежные доходы россиян уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,2%, говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Информация о социально-экономическом положении России».

Указанный показатель сокращается уже на протяжении четырех лет. За последние пару месяцев падение составляло по 0,3%, в июле достигло 1,6%, а в мае и июне динамика была нулевой. За прошлый год доходы населения снизились на 5,9%, годом ранее — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

При этом Росстат фиксирует нулевую инфляцию в течение уже шести недель. До этого она составляла 0,1% и 0,2% две недели подряд соответственно, с 15 по 21 августа стояла на нуле, а тремя неделями раньше держалась на уровне 0,1%. Однако за половину октября цены накопленным итогом выросли с учетом округления на 0,1% (по данным с начала года — на 1,7%), среднесуточный рост цен в этот период достигал 0,004% (для сравнения: в октябре этот показатель составлял 0,018%).

Судя по представленным Росстатом данным, к 16 октября в годовом выражении инфляция сократилась более чем на 1 п.п. по сравнению с целевым показателем Центробанка РФ (4%), снизившись до 2,7%.

Кроме того, Росстат зафиксировал начало сезонного повышения цен на овощи и фрукты — они подорожали на 1,5% (максимальный прирост продемонстрировали огурцы и помидоры, за неделю поднявшиеся в цене на 15,3% и 11,2% соответственно). Стали дороже яйца (+1,9%), зато сахарный песок подешевел на 1,3%.

В конце лета министерство экономического развития РФ немного повысило свой прогноз по росту реальных доходов населения в текущем году (с прежнего 1% до 1,2%), однако для его осуществления необходимо, чтобы в четвертом квартале россияне стали получать как минимум на 4% больше.