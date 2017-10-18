Разгерметизацию на «Союзе МС-02» назвали неопасной для экипажа

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров прокомментировал сообщения американских СМИ о разгерметизации при посадке российского корабля «Союз МС-02» со смешанным экипажем. Он заявил, что эта ситуация ранее отрабатывалась совместно с NASA. Как сообщает ТАСС, после этого уже были произведены успешные пуски и посадки.

Обсуждаемая разгерметизация капсулы корабля «Союз МС-02» произошла 10 апреля во время посадки экипажа в составе командира корабля Сергея Рыжикова (Роскосмос), бортинженеров Андрея Борисенко (Роскосмос) и Роберта Кимброу (NASA) на территории Казахстана.

Ранее американский астронавт Томас Стаффорд рассказал об этом зарубежным СМИ. Комаров сообщил, что, если бы была вероятность риска для экипажа, проведение дальнейших полетов и посадок оказалось бы под вопросом. Он также уточнил, что после этого случая нареканий со стороны NASA по работе совместной группы не поступало.