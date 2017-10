Букеровскую премию получил Джордж Сандерс за роман о Линкольне

Американский писатель Джордж Сандерс стал лауреатом Букеровской премии 2017 года за роман о президенте США «Линкольн в Бардо». Как отмечает «Интерфакс», он стал вторым по счету американским писателем, удостоенным престижнейшей премии. В 2016 году ее получил Пол Битти.

58-летний автор основал свой роман на реальных событиях — в 1862 году Авраам Линкольн похоронил своего 11-летнего сына на Вашингтонском кладбище. Писатель описывает эти события, в том числе, с точки зрения умершего мальчика. Бардо — состояние между и смертью в буддизме, предшествующее перерождению.

На церемонии награждения он получил награду и чек на 50 тысяч фунтов из рук герцогини Корнуольской Камиллы.

The #ManBooker2017 winner George Saunders receives their trophy from HRH The Duchess of Cornwall and cheque from @ManGroup Chief Executive Luke Ellis pic.twitter.com/C6kvRWT9Ds