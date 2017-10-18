Минобрнауки узаконит ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики

Министерство образования и науки предложило закрепить законом ежегодные проверки учащихся на наркотики. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что «фактически осуществляется ежегодно». В проекте сказано, что социально-психологическое тестирование будет проводиться с уровня основного общего образования, то есть с 5-го по 9-й классы.

Впервые проверки учащихся начали проводиться в России в 2014 году. Они включают в себя как социально-психологическое тестирование, так и профилактические медосмотры. Их проведение уже законодательно закреплено Минздравом. Но их периодичность еще не определена.