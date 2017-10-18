Госдеп разрешил посольствам США возобновить выдачу виз шести странам

По поручению Госдепа США посольства и консульства страны возобновят выдачу виз для граждан Сирии, Чада, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окружной суд Гавайев выпустил ордер, который препятствует госдепартаменту реализовывать прокламацию президента номер 9645 для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемен. Мы дали распоряжение нашим посольствам и консульствам возобновить обычный процесс выдачи виз гражданам этих стран», — заявили в Госдепе.

При этом Госдеп отмечает, что будет исполнять решение в части, касающейся граждан КНДР и Венесуэлы, «в соответствии с условиями прокламации в подобающем порядке, в соответствии с решениями суда и с целью максимально обеспечить национальную безопасность». Выдача виз гражданам этих стран приостановлена.