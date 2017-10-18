Собчак заявила о готовности снять кандидатуру в пользу Навального

Журналистка Ксения Собчак готова в случае регистрации политика Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России «обсуждать с ним возможные варианты событий вплоть до снятия своей кандидатуры». Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь».

«Есть варианты того, что если он будет зарегистрирован, мы с ним обсудим этот момент, мы с ним поговорим, я снимусь в его пользу. Для меня это важный момент. Я не буду разбивать единый демократический фронт», — сообщила Собчак.

«Я его считаю своим соратником и другом. Я не выступаю против его позиции. Я считаю, что то, что он делает, очень важно для страны», — отметила журналистка.

Между тем источник «Газеты.Ru» в АП сообщил, что выдвижение Собчак не является проектом Кремля.