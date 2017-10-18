Собчак объявила о выдвижении на выборы президента

Журналистка Ксения Собчак заявила, что намерена баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Ее письмо разместила на своем сайте газета «Ведомости».

«Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа "Против всех"», — объявила она.

«Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества», – пишет в своем обращении Собчак.

Одновременно на YouTube появилось видеообращение Собчак.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выдвижение Собчак, призвал относиться к этому «только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству». Он отметил, что кандидатура Ксении «полностью подходит под положение нашей Конституции», поэтому она может претендовать на пост главы государства «после выполнения всех необходимых процедур и формальностей».

Что касается шансов Собчак на выборах, тут Песков отметил отсутствие опыта в политике, которая, по его словам «отличается от журналистики и шоу-бизнеса: это совсем иная субстанция». «Политика предполагает волеизлияние людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике», — рассудил пресс-секретарь Путина.

При этом потенциальную кандидатку он охарактеризовал как «талантливого человека», который за последние годы набрался «опыта в самых разных областях».