Психиатры разрешили перевести Павленского под арест

Российский художник-акционист Петр Павленский признан вменяемым и с разрешения штатных врачей-психиатров парижской полиции покинул психиатрический диспансер, куда был помещен после поджога здания Банка Франции.

Теперь художника, который проживает во Франции в статусе политического беженца, предоставленного ему весной, ждет арест. Впоследствии ему могут предъявить обвинения, передает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах Парижа.

Перед судом завтра предстанет «гражданская жена» Павленского — его сожительница Оксана Шалыгина, которую в полиции считают соучастницей поджога (женщина присутствовала на месте происшествия и, по всей видимости, запечатлевала мужа на камеру). Соответственно, ей также могут быть предъявлены обвинения.

Напомним, свою акцию под названием «Освещение» Павленский устроил в минувший понедельник на площади Бастилии в центре Парижа. Его внимание привлек офис Банка Франции, построенный, как отметил акционист, на месте бывшей тюрьмы — оплота монархистов. Взяв за основу противостояние с банкирами как наследниками угнетателей и идею «раздувания» мирового пожара революции, художник поджег вход в отделение кредитной организации.

Несмотря на значительный урон, нанесенный зданию (в частности, на фасаде полопались оконные стекла), филиал банка возобновил работу в тот же день. Размер ущерба в денежном эквиваленте не оглашался.

Во Франции за умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, либо поставивший под угрозу жизни людей могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет и штрафу на сумму до 150 тысяч евро.

В России Павленский, как он сам утверждает, едва не стал фигурантом уголовного дела об избиении и совершении насильственных действий сексуального характера. После переезда во Францию он дал несколько интервью, в которых рассказал, что они с женой и детьми отказались от получения каких-либо социальных пособий от государства и живут «как большинство французов», в частности, он ворует продукты в магазинах.