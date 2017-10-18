«Технопромэкспорт» обвинил Siemens в угрозе суверенитету России

Компания «Технопромэкспорт» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России. Дочернее предприятие «Ростеха» подало встречный иск по поводу контракта на поставку газовых турбин Siemens, сообщает РБК со ссылкой на два близких к разбирательству источника.

В контракте Siemens на поставку турбин для Таманской АЭС в Краснодарском крае оговаривалось, что их использование на других объектах возможно только с разрешения поставщика. Так немецкая компания пыталась получить гарантии исполнения санкционных запретов ЕС.

Однако, купив турбины, «Технокомэкспорт» отправил их в Крым. В иске компании сказано, что Siemens пыталась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС, что является угрозой суверенитету России. Кроме того, истец назвал условия контракта нарушающими принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России. К тому же, немецкая компания якобы нарушила права крымчан, запретив поставлять на полуостров оборудование.

В июле компания Siemens обратилась в суд с требованием расторгнуть контракт с «Технопромэкспортом» и вернуть ей турбины, так как компания ввела руководство немецкого концерна в заблуждение и собирается установить их на двух новых электростанциях в Крыму.