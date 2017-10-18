Никифоров предложил ФСБ обратить внимание на Whats App и Facebook

Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров заявил, что спецслужбам стоит обратить внимание на работу других популярных сервисов, которые, в отличие от Telegram, выполняют работу в рамках «пакета Яровой» не так активно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Никифоров считает, что к Whats App, Viber, Facebook и Google у спецслужб должно быть гораздо больше вопросов.

«Наверно, после публичной дискуссии между Telegram и Роскомнадзорм тема Telegram у нас как-то выделена маркером. Я бы, честно говоря, больше беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков, как Whats App, Viber, Facebook, Google. Они как-то все время остаются за кадром, но к ним, мне кажется, у компетентных органов гораздо больше даже вопросов», — сказал министр.

Он также отметил, что в названных компаниях проблем гораздо больше. Никифоров подчеркнул, что в Telegram ведут системную работу и вычищают все каналы, связанные с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». В то же время, никто ничего не знает о работе Whats App, Viber, Facebook и Google в этом направлении.

Напомним, 16 октября мировой суд судебного участка 383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.