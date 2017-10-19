Экс-глава Дагестана стал представителем Путина на переговорах со странами Каспия

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов стал специальным представителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. Соответствующий указа Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Каспийское море омывает берега России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана.

3 октября президент принял отставку Абдулатипова, который был во главе Дагестана с 2013 года. Ему на смену пришел 68-летний Владимир Васильев, до этого возглавлявший фракцию «Единой России» в Госдуме.