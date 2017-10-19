Альфа-банк через суд потребовал у структур Хотина погашения долгов

Альфа-банк обратился с иском в Мещанский и Арбитражный суды Москвы, предварительно потребовав от структур Алексея Хотина, владевших банком «Югра», досрочно погасить задолженность. Об этом RNS сообщили в пресс-службе банка.

Представитель кредитной организации подтвердил сведения о поданных исках и аргументировал их тем, что проведенные ранее переговоры не принесли желаемого результата.

«Обращению в суд предшествовали длительные переговоры. К сожалению, план, предложенный г-ном Хотиным в качестве окончательного варианта, не решает ситуации, а содержащиеся в нем условия означают, что компания в скором времени не сможет выполнять условия, прописанные в кредитном соглашении. Рассматривая судебную процедуру как вынужденную меру, мы открыты к дальнейшему поиску взаимоприемлемого решения», — пояснили RNS в Альфа-банке.

8 августа Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом. Ранее регулятор отозвал у кредитной организации лицензию за финансирование проектов бенефициаров банка за счет привлеченных средств физлиц, отсутствие адекватных резервов и неоднократное применением надзорных мер за нарушение «Югрой» введенных ограничений.

В середине сентября стало известно, что «дыра» в капитале банка выросла в 42 раза — размер непокрытых обязательств «Югры» составил почти 86,1 млрд рублей.