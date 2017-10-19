Российские власти запретят госорганам закупать зарубежное антивирусное ПО

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух на конференции «Российский софт: эффективные решения» заявил, что российские власти в ближайшее время намерены полностью запретить госзакупки антивирусных программ иностранного происхождения. Он назвал этот шаг ответом на запрет американских властей закупать госорганам продукты «Лаборатории Касперского», пишет РБК.

«Недавно было совещание у Аркадия Дворковича по теме импортозамещения, практически все ведомства участвовали, протокол вышел. По протоколу какие пункты? Ограничения будут в ближайшее время внесены в постановление правительства. Первый момент — это допуск к отечественному рынку решений из ЕврАзЭс . Второй момент — это запрет на покупку импортного программного обеспечения в сфере антивирусов, систем электронного документооборота и бухгалтерии. Будет полный запрет для органов власти введен», — рассказал Илья Массух.

Запрет на закупку иностранного софта существует с 1 января 2016 года, но госорганы могли приобретать зарубежные программы в случае отсутствия российских аналогов. В настоящий момент в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи включены 39 продуктов компаний 1С, «Ланит», «Логика бизнеса» (группа компаний «АйТи»), «Электронные офисные системы», Naumen и других.

Издание отмечает, что в результате решения российского правительства пользователи лишатся возможности пользоваться антивирусами производителей Eset, Symantec, программами бухгалтерского учета от Microsoft, системами электронного документооборота производства IBM, DELL EMC, Oracle и другими.