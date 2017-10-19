Актер фильма «Табор уходит в небо» попал в реанимацию

Актер Дмитрий Бузылев, известный по ролям в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс», попал в реанимацию московской больницы №31, передает ТАСС.

В справочной медучреждения заявили, что он был госпитализирован 13 октября. Состояние актера тяжелое.

По данным агентства «Москва», Бузылев попал в больницу с язвой желудка. Ему сделали операцию.

«Он сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации. У него были боли, и мы даже не знали от чего, раньше у него никогда не было проблем с желудком», — сообщила агентству жена артиста Наталья Бузылева.

Бузылев сыграл в запоминающихся фильмах, среди которых «Сибириада», «Очи черные», «Сибирский цирюльник», «Возвращение Будулая».

В ряде картин он также исполнял цыганские романсы собственного сочинения.