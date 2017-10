В Канаде вступил в силу аналог американского закона Магнитского

В Канаде с 18 октября начал действовать закон «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников», следует из сообщения на сайте парламента страны.

Закон является аналогом американского акта Магнитского, принятого в 2012 году. Согласно нему, лицам, которых американские власти подозревают в причастности к гибели в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, запрещен въезд в США. Также могут быть арестованы их американские активы.

Весной 2017 года свой аналог закона был принят в Великобритании.

Канадский закон позволяет вводить санкции в отношении иностранцев, ответственных за грубые нарушения прав человека и преступления коррупционного характера.

Посольство России в Канаде уже заявило, что новый закон противоречит здравому смыслу.

«Иррациональный акт, спонсируемый беглым мошенником и налоговым уклонистом, а также теми, кто ненавидит Россию», — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

