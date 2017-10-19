Мадрид пригрозил Каталонии отменой автономного статуса‍

В ответ на угрозу Мадрида ограничить самоуправление Каталонии глава региона Карлес Пучдемон пообещал официально объявить о независимости. Об этом рассказал Reuters источник в каталонском правительстве.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов применить 155-ю статью Конституции, предусматривающую возможность ограничения самоуправления региона.

Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на собственный источник сообщила, что если Карлес Пучдемон объявит о проведении новых региональных выборов, правительство Испании применять эту статью не будет.

На плебисците, состоявшемся 1 октября, приняли участие 2,28 млн из 5,1 млн жителей Каталонии. Из них 90,18% проголосовали за независимость региона. Мадрид потребовал у правительства Каталонии до 19 октября пояснить, была ли объявлена независимость. В ответ Пучдемон призвал власти за стол переговоров.