Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 октября 2017, Четверг, 10:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Долгая дорога на Войновку: в Тюмени искали сбежавших детсадовцев
Сноса не будет: жители домов на Пермякова отстояли свои права
В Тюмени на берег Туры выбрасило гранату
В Тюмени на берег Туры выбросило гранату
Ксения Собчак все-таки решила идти в президенты РФ
Тюменка прорвалась во второй тур кастинга в группу Serebro
Политологи отводят душу и уже прогнозируют явку по регионам на президентских выборах
Тюменцы услышат сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»
Трагедия на улице Глинки: в огне погиб мужчина
В Тюмени погаснут семь светофоров
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
19 октября 2017, 09:52
Испания Каталония сепаратизм

Мадрид пригрозил Каталонии отменой автономного статуса‍

Выборы в Каталонии
Выборы в Каталонии
Фото: naciodigital.cat

В ответ на угрозу Мадрида ограничить самоуправление Каталонии глава региона Карлес Пучдемон пообещал официально объявить о независимости. Об этом рассказал Reuters источник в каталонском правительстве.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов применить 155-ю статью Конституции, предусматривающую возможность ограничения самоуправления региона.

Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на собственный источник сообщила, что если Карлес Пучдемон объявит о проведении новых региональных выборов, правительство Испании применять эту статью не будет.

На плебисците, состоявшемся 1 октября, приняли участие 2,28 млн из 5,1 млн жителей Каталонии. Из них 90,18% проголосовали за независимость региона. Мадрид потребовал у правительства Каталонии до 19 октября пояснить, была ли объявлена независимость. В ответ Пучдемон призвал власти за стол переговоров.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Геннадий Зюганов
Зюганов призвал Собчак не превращать выборы в трагикомедию
Петр Павленский
Петру Павленскому предъявили обвинение во Франции
Флаг КНДР
КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом
Митингующие на площади Конституции в Киеве
Порошенко не принял делегацию протестующих из-за ее состава‍
На месте наезда на прохожих в Харькове
В Харькове Lexus протаранил толпу прохожих
Архив новостей

Самое читаемое

Плавучий радар системы ПРО США
Минобороны обвинило США в создании оружия против всего мира
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Мрачные темы Валдайского форума
Петр Павленский
Павленский попал в психиатрический стационар полиции Франции
Юрий Николаевич Тынянов
Мемория. Юрий Тынянов
Владимир Путин навещает Амана Тулеева, проходящего послеоперационную реабилитацию
СМИ сообщили об отставке Тулеева после президентских выборов
10:02 Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты и запретить вейпы в кафе
09:52 Мадрид пригрозил Каталонии отменой автономного статуса‍
09:36 В Канаде вступил в силу аналог американского закона Магнитского
09:30 СМИ назвали Андрея Малахова будущим главой предвыборного штаба Собчак
09:21 Член президиума ВАК не смог получить доступ к диссертационному делу Мединского

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Галич
Александр Галич (Гинзбург)
19 октября 1918 года родился поэт, драматург, автор и исполнитель собственных песен Александр Галич.
09:02 КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом
08:45 Петру Павленскому предъявили обвинение во Франции
08:35 Порошенко не принял делегацию протестующих из-за ее состава‍
08:19 Зюганов прокомментировал выдвижение Собчак на пост президента
08:06 В Харькове Lexus протаранил толпу прохожих
18.10 21:10 Искусственный интеллект Google обошел программистов-людей
18.10 20:36 Психиатры разрешили перевести Павленского под арест
18.10 20:23 Собчак заявила о готовности снять кандидатуру в пользу Навального
18.10 19:43 Песков изложил свою версию общения с Познером
18.10 19:08 МВД России еще на год продлило срок убежища Януковича
18.10 18:51 Судмедэксперта обвинили в халатности из-за пробы крови «пьяного мальчика»
18.10 18:45 Собчак объявила о выдвижении на выборы президента
18.10 18:30 При стрельбе в Мэриленде погибли трое
18.10 18:02 В США в бизнес-парке произошла стрельба
18.10 17:52 Первый «район будущего» решили построить на берегу Онтарио
18.10 17:49 Активист получил два года за нападение на полицейского на акции 26 марта
18.10 17:34 Исследована ДНК исчезнувшего народа беотук
18.10 17:29 Генпрокуратура назвала точное число жалоб Поклонской на «Матильду»
18.10 16:56 Минобрнауки узаконит ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики
18.10 16:52 Реальные доходы россиян с начала года упали на 1,2%
18.10 16:25 Разгерметизацию на «Союзе МС-02» назвали неопасной для экипажа
18.10 15:57 Никифоров предложил ФСБ обратить внимание на WhatsApp и Facebook
18.10 15:40 Мэр Калининграда предложил его жителям уехать на время ЧМ-2018
18.10 15:29 Более тысячи человек простились с Марьяновым в Доме кино
18.10 15:25 Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате
18.10 15:21 Познер рассказал о несостоявшемся интервью с Ходорковским
18.10 15:04 Язык ниуэ может вскоре исчезнуть
18.10 14:47 В выходные москвичей ждет первый снег
18.10 14:35 Картографы BMW и Audi объяснили странный статус Курил
18.10 14:33 Защитник Мединского оказался исключен из ВАК перед рассмотрением его диссертации
18.10 14:02 СМИ узнали о договоренности телеканалов по защите шоу от ухода к конкурентам
18.10 13:51 Новый регламент ГИБДД запретит засады на водителей
18.10 13:28 Лидер «Христианского государства» признал свою судимость за убийство
18.10 13:15 Ученые выделили оригинальные белки древней черепахи
18.10 13:03 В колонии скончался осужденный армянский бизнесмен Левон Айрапетян
18.10 12:42 СМИ сообщили о начале эвакуации трех вокзалов и РГУ в Москве
18.10 12:41 NASA испугалось за астронавтов после разгерметизации «Союза»
18.10 12:14 В 2022 году на орбиту Луны запустят надувной жилой модуль
18.10 11:50 Депутаты предложили не наказывать россиян за срубленные новогодние елки
18.10 11:46 Джордж Сорос вложил в «Открытое общество» 18 млрд долларов
18.10 11:40 Вулканы вызывали народные восстания в Древнем Египте
18.10 11:16 Букеровскую премию получил Джордж Сандерс за роман о Линкольне
18.10 11:04 Кремль прокомментировал позицию ЦИКа по участию Навального в выборах
18.10 10:50 «Технопромэкспорт» обвинил Siemens в угрозе суверенитету России
18.10 10:45 СМИ узнали о внесении менеджеров «Открытия» и Бинбанка в черный список ЦБ

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.