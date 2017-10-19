Власти Испании обсудят приостановку самоуправления Каталонии 21 октября

Правительство Испании 21 октября проведет заседание, на котором будет принято решение об активации 155 статьи Конституции, позволяющей приостановить самоуправление Каталонии. Газета El Mundo опубликовала текст заявления, отметив, что оно было сделано в ответ на слова главы автономии Карлеса Пучдемона, пригрозившего объявить о независимости, если Мадрид продолжит давление.

Este es el comunicado del Gobierno tras la misiva de Puigdemont. https://t.co/aVh3RNKLQL pic.twitter.com/TriexcYXNV — EL MUNDO (@elmundoes) 19 октября 2017 г.

Как сообщает La Vanguardia, 20 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон написал еще одно письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором заявил, что в случае дальнейшего отказа испанских властей от диалога парламент региона объявит о независимости автономии.

16 октября на предложение разъяснить, объявлена ли Каталония независимой, Пучдемон предложил Мадриду встретиться и обговорить итоги референдума о независимости. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис заявил, что такой ответ Мадрид не устраивает.