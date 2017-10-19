В ЦИКе назвали провокацией призыв Собчак пустить на выборы Навального

Призыв телеведущей Ксении Собчак допустить до президентских выборов Алексея Навального — это «провоцирующая манера поведения», заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Накануне Собчак сообщила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Она также призвала зарегистрировать Навального, сообщив, что готова снять свою кандидатуру в его пользу.

«Все, кто говорят о том, что требуют его [Навального] участия в выборах, абсолютно точно призывают к принятию незаконного решения. Я не очень пониманию, зачем это делается, но это точно не популизм. Поскольку многие, заявляющие это, имеют юридическое образование, я уверен, что это все-таки такая провоцирующая манера поведения», — отметил замглавы ЦИК.

Он подчеркнул, что избирательная кампания «юридически еще не началась, а фактически уже давно для некоторых, позиционирующих себя кандидатами, идет».