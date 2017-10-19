Российский Cosmopolitan сменил главного редактора

Российское издание журнала Cosmopolitan сменило главного редактора — место Полины Сохрановой заняла редакционный директор журнала Grazia Алена Пенева, пишет РБК.

Как сообщила РБК сотрудница Cosmopolitan, «Сохранова переходит в новый проект. Пока подробности не разглашаются».

По словам нового главреда, «никаких радикальных изменений [в редакционной политике Cosmopolitan] не планируется». Пенева при этом продолжит занимать должность в журнале Grazia.

Оба журнала входят в медиахолдинг Independent Media, который также издает журналы Esquire, «Домашний очаг», «Популярная механика» и другие.

С апреля 2017 года медиахолдинг возглавляет бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Мария Комарова.