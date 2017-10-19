19 октября 2017, 14:28
Российский Cosmopolitan сменил главного редактора
Российское издание журнала Cosmopolitan сменило главного редактора — место Полины Сохрановой заняла редакционный директор журнала Grazia Алена Пенева, пишет РБК.
Как сообщила РБК сотрудница Cosmopolitan, «Сохранова переходит в новый проект. Пока подробности не разглашаются».
По словам нового главреда, «никаких радикальных изменений [в редакционной политике Cosmopolitan] не планируется». Пенева при этом продолжит занимать должность в журнале Grazia.
Оба журнала входят в медиахолдинг Independent Media, который также издает журналы Esquire, «Домашний очаг», «Популярная механика» и другие.
С апреля 2017 года медиахолдинг возглавляет бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Мария Комарова.
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