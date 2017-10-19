У Владимира Этуша похитили 28 млн рублей

Актер Владимир Этуш и его супруга Елена стали жертвами мошенничества, пишет Pasmi.ru.

По данным издания, в 2013 году они доверили 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро (28 млн рублей по тогдашнему курсу, 46,4 млн по нынешнему) другу семьи, бывшему главе Нацбанка Абхазии Дауру Барганджии.

Он убедил супругов, что выгодно вложит деньги в швейцарский банк. Когда Этуш потребовал деньги обратно, Барганджия заявил, что не может выполнить просьбу.

Народный артист обратился в полицию. По данным издания, «говорить о полном возврате средств преждевременно».

«По факту хищения денежных средств, принадлежащих Этушу, в отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка СК.