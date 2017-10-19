Центр Кудрина подготовил для Путина реформу образования

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина подготовил предложения, касающиеся изменений в образовании, сообщил «Газете.ру» советник президента Андрей Фурсенко.

По его словам, эти предложения впоследствии обсуждались с другими экспертами, в них были внесены изменения.

«Была создана рабочая группа, в ходе которой и обсуждались эти предложения. В нее были приглашены представители самых разных сторон», — сообщил Фурсенко.

«Документ, как понимаю, ляжет на стол президенту», — добавил помощник Владимира Путина. При этом Фурсенко не уточнил, что именно предлагается изменить в системе образования.