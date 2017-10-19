Мемория. Александр Галич

19 октября 1918 года родился поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен Александр Галич (Гинзбург).

Личное дело

Александр Аркадьевич Галич (настоящая фамилия - Гинзбург, 1918 – 1977) родился в Екатеринославе (ныне Днепр). Его отец Арон Самойлович Гинзбург был экономистом, мать Фейга Борисовна Векслер работала в консерватории. С 1923 года его семья жила в Москве. В восемь лет мальчик начал заниматься в литературном кружке поэта Эдуарда Багрицкого. Окончив школу, поступил в Литературный институт и в Оперно-драматическую студию К. С. Станиславского. Через некоторое время из-за трудности обучения сразу в двух вузах оставил Литературный институт, но через три года покинул и Оперно-драматическую студию, перейдя в Театр-студию А. Н. Арбузова и В. Н. Плучека.

После начала войны был призван в армию, но на медкомиссии у него обнаружили врожденный порок сердца и признали негодным к воинской службе. Работал в «Театре народной героики и революционной сатиры» в Грозном, затем в Ташкенте, где была сформирована театральная труппа из студийцев Арбузова и Плучека. Труппа выступала на фронтах, Александр Гинзбург был одновременно актером, драматургом и даже композитором. После войны он попытался получить высшее образование, поступив в Высшую дипломатическую школу, но у него отказались даже принимать документы («Потому что лиц вашей национальности мы вообще в эту школу принимать не будем. Есть такое указание»).

К началу 1950-х Александр Гинзбург становится преуспевающим драматургом, его пьесы идут во многих театрах. Тогда и появился псевдоним «Александр Галич». Несколько пьес Галича положены им в основу киносценариев. Среди фильмов, снятых по сценариям Галича, такие известные, как «Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья», «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу». Галич становится членом Союза писателей и Союза кинематографистов.

Песни Галич начал писать еще в 1950-х годах, но известность в качестве автора и исполнителя песен получил с 1960-х. Официальные выступления его не разрешались, поэтому песни Галича звучали на квартирных концертах и расходились по стране в магнитофонных записях. Единственное публичное выступление Галича прошло в 1968 году в Новосибирске, на фестивале авторской песни «Бард-68». Тогда в клубе «Под интегралом» прозвучали песни «Промолчи» и «Памяти Пастернака».

Хотя содержание песен было крайне далеким от официальной тематики и стиля советского искусства, некоторое время Александр Галич жил достаточно спокойно. Но однажды записи песен Галича прозвучали на свадьбе дочери члена Политбюро ЦК КПСС Дмитрия Полянского и актера Театра на Таганке Ивана Дыховичного. Отец невесты, услышав песни Галича, рассказал о его антисоветском творчестве на заседании Политбюро. Вскоре последовали санкции. Дело усугубило издание сборника песен эмигрантским издательством «Посев». Галича исключили из Союза писателей и Союза кинематографистов. Спектакли по его пьесам были сняты из репертуара театров, производство фильмов остановлено, а из титров старых фильмов исчезла его фамилия.

В течение 1972 и 1973 годов Галич живет случайными заработками. В 1974 году его приглашают в Норвегию на семинар по творчеству Станиславского. Выездную визу Галичу не дают, но предлагают покинуть СССР совсем. В июне 1974 года Галич соглашается и 25 июня с женой вылетает в за границу.

В течение года Александр Галич читал в университете города Осло лекции по истории русского театра. Затем жил в Мюнхене, где вел на радиостанции «Свобода» передачу под названием «У микрофона Александр Галич». Потом жил в Париже.

Александр Галич погиб 15 декабря 1977 года в Париже от удара электрическим током, когда пытался подключить антенну к телевизору. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Чем знаменит

Александр Галич

Автор более 170 песен, среди которых «Баллада о прибавочной стоимости», «Красный треугольник», «Баллада о сознательности», «Облака», «Ошибка», «Я выбираю свободу», «Слушая Баха», «Королева материка», «Кадиш», «Мы не хуже Горация», «Когда я вернусь». Значительная часть песен написана от лица персонажей, «простых советских людей», использованием оборотов разговорной речи, просторечия, диалектизмов. Однако далеко не всегда эти песни исключительно сатирические, во многих герои вызывают сочувствие, а порой их судьба и вовсе трагична. Особенно выделяется ряд песен, посвященных поэтам и писателям: Ахматовой, Пастернаку, Хармсу, Блоку, Мандельштаму, Вертинскому, Шаламову, Домбровскому.

О чем надо знать

В 1956 году в Театре-студии МХАТ, из которой потом возник «Современник», готовился к постановке спектакль по пьесе Алесандра Галича «Матросская тишина», посвященной судьбе старого еврея Абрама Шварца и его сына, талантливого скрипача Давида, погибших во время войны. Действие пьесы охватывало как довоенное, так и послевоенное время. Роли исполняли Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев – тогда еще молодые, неизвестные актеры. Однако премьеры так и не состоялось, поскольку пьеса была запрещена министерством культуры. Драматурга обвинили в том, что он «искаженно представляет роль евреев в Великой Отечественной войне». История постановки рассказана Галичем в повести «Генеральная репетиция».

Прямая речь

«Давние знакомые и приятели, слушая песни, поражались: откуда у этого потомственного интеллигента, прослывшего эстетом и снобом, этот язык, все это новое мироощущение? В каких университетах изучал он диалекты и жаргоны улиц, задворок, шалманов, забегаловок, говоры канцелярий, лагерных пересылок, столичных и периферийных дешевых рестораций? Но и самые взыскательные мастера литературы говорили, что этот язык Галича – шершавая поросль, вызревающая чаще на асфальте, чем на земле, – в песнях обретает живую силу поэзии. Корней Иванович Чуковсий целый вечер слушал его, просил еще и еще, вопреки правилам строгого трезвенника сам поднес певцу коньяку, а в заключение подарил свою книгу, надписав: "Ты, Моцарт, – Бог, и сам того не знаешь!"». Лев Копелев

«Мне кажется, что очень точно сказала Елена Георгиевна Боннэp - что в жизни каждого человека, тем более художника, наступает определенный момент, когда он не может не говорить правду или довольствоваться полуправдой. Одной из причин - не только для Галича, а для всего его поколения, я уведен, - было возвращение людей после гулаговских ссылок и лагерей; возвращение нашего двоюродного брата Витеньки, который почти 20 лет просидел в лагере». Валерий Гинзбург

10 фактов об Александре Галиче

В Москве семья Галича жила в знаменитом доме номер четыре по Кривоколенному переулку (Дом Веневитинова), где в 1826 году Пушкин впервые публично прочел «Бориса Годунова». Спустя ровно сто лет , 24 октября 1926 года, в квартире Гинзбургов прошло заседание Пушкинской комиссии Общества любителей Российской словесности при Московском Университете, посвященное этому событию.

Брат Галича Валерий Гинзбург стал известным кинооператором.

Первое стихотворение Галича «Мир в рупоре» было напечатано 23 мая 1932 года в «Пионерской правде». Газета сообщала об авторе: «Саша Гинзбуpг. Пионеp с 1927 г. Работал pедактоpом отpядной стенгазеты. В 1930 году вступил в литбpигаду «Пионеpской пpавды». Сейчас Саше 14 лет».

Первым псевдонимом Александра Гинзбурга был «Александp Гай». Подпись «Александp Галич» впервые появилась в 1948 году под пьесой «Вас вызывает Таймыp»

За сценарий фильма «Государственный преступник», где рассказывалось о поисках пособника фашистов, погубившего в годы войны сотни людей, Галич получил премию КГБ СССР.

На заседании Союза писателей, где исключали Галича, против проголосовали четверо: Валентин Катаев, Агния Барто, Александр Рекемчук и Алексей Арбузов.

Когда в 1965 году в Москве на гастролях был Жак Брель, благодаря Евгению Евтушенко он познакомился с Александром Галичем и Булатом Окуджавой.

В 1973 году Александр Галич был крещен отцом Александром Менем.

Вокруг смерти Александра Галича существует немало конспирологических версий о том, что несчастный случай был на самом деле убийством, делом рук агентов КГБ (или даже ЦРУ).

Сохранились рассказы, что после смерти Александра Галича кто-то в Москве принес цветы на станцию метро Свиблово, украшенную гербами русских городов, и положил их напротив герба города Галича.

Александр Галич на Полит.ру

Репортаж с лекции доктора филологических наук Николая Богомолова

Н. А. Богомолов «Александр Галич: поэтика интертекстуальности»

Материалы об Александре Галиче

Статья об Александре Галиче в Википедии

Сайт, посвященный Александру Галичу

«А. Галич - Как недавно, и ах, как давно...»