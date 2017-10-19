Киевский суд разрешил взыскать штраф со всего имущества «Газпрома»

Министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook сообщил, что Хозяйственный суд Киева по ходатайству Антимонопольного комитета и исполнительной службы Минюста об изменении способа исполнения судебного решения о взыскании с «Газпрома» штрафов на сумму 6,5 млрд долларов.

«Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскание распространяется на все имущество должника», — заявил министр.

Ранее Петренко предупреждал о намерении начать осенью процедуру взыскания имущества «Газпрома» на территории других стран в счет наложенного штрафа.

В середине сентября Высокий суд Украины отказал «Газпрому» в рассмотрении жалобы о принудительном взыскании с компании штрафа и пени по иску Антимонопольного комитета Украины.

19 сентября сообщалось, что Госавиаслужба Украины начислила более 20 тысяч штрафов на общую сумму около 104 млн долларов российским авиакомпаниям за полеты в Крым.