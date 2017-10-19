«Альянс Зеленых» предложил Собчак выдвинуться от этой партии

Российская непарламентская партия «Альянс Зеленых» готова поддержать телеведущую Ксению Собчак на выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте партии.

С предложением выступил председатель «Альянса Зеленых» Александр Закондырин, его поддержал центральный совет «Альянса Зеленых».

«Окончательное решение будет принято на съезде "Альянса Зеленых" в декабре 2017 года по итогам консультаций с предвыборным штабом кандидата», — отметил Закондырин.

Накануне Собчак заявила о выдвижении на президентских выборах в 2018 году.

О поддержке какой-либо партии она не сообщала.