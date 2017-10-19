19 октября 2017, 20:37
«Альянс Зеленых» предложил Собчак выдвинуться от этой партии
Российская непарламентская партия «Альянс Зеленых» готова поддержать телеведущую Ксению Собчак на выборах президента страны. Об этом сообщается на сайте партии.
С предложением выступил председатель «Альянса Зеленых» Александр Закондырин, его поддержал центральный совет «Альянса Зеленых».
«Окончательное решение будет принято на съезде "Альянса Зеленых" в декабре 2017 года по итогам консультаций с предвыборным штабом кандидата», — отметил Закондырин.
Накануне Собчак заявила о выдвижении на президентских выборах в 2018 году.
О поддержке какой-либо партии она не сообщала.
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