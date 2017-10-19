19 октября 2017, 19:22
Постпред США в ООН обвинила Россию в развязывании войны против США
Россия предприняла «военные действия» в отношении США, вмешавшись в американские президентские выборы в 2016 году, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Ее слова приводит The Hill.
«Когда страна может совершить вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — заявила дипломат.
По словам Хейли, Россия «делает это везде», «это их новое любимое оружие», — отметила дипломат.
В парламенте США продолжается расследование о том, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года.
Доказательств такого вмешательства предоставлено не было.
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