Постпред США в ООН обвинила Россию в развязывании войны против США

Россия предприняла «военные действия» в отношении США, вмешавшись в американские президентские выборы в 2016 году, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Ее слова приводит The Hill.

«Когда страна может совершить вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — заявила дипломат.

По словам Хейли, Россия «делает это везде», «это их новое любимое оружие», — отметила дипломат.

В парламенте США продолжается расследование о том, вмешивалась ли Россия в выборы 2016 года.

Доказательств такого вмешательства предоставлено не было.