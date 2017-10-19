Рада одобрила два законопроекта о лишении депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины одобрила два законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности, сообщает 112.ua.

Первый проект закона был внесен президентом Петром Порошенко, второй — большой группой депутатов.

Различия в документах в том, что президентская инициатива должна вступить в силу 1 января 2020 года, а депутатская — в 2018 году.

Оба документа направлены в Конституционный суд для проверки на соответствие Конституции. Сейчас депутатская неприкосновенность прописана в основном законе Украины.

Законопроекты были приняты на фоне акции протеста у здания Рады. Бывший губернатор Одесской области, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили призвал участников демонстрации не выпускать депутатов из парламента до принятия этого закона, а также создания антикоррупционного суда и изменений в закон о выборах.

Протестующие установили палатки перед зданием парламента.