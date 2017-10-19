Карелия первой признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам

Карелия официально признала нехватку средств на исполнение майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам, пишет РБК.

Достигнуть целевые показатели оплаты труда учителей, врачей, соцработников и работников культуры можно, выделив из бюджета республики в 2017 году 783 млн рублей, сообщил карельский минфин.

При этом дефицит финансирования только на повышение зарплат учителей составляет 215 млн рублей, сообщала ранее первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева.

Нехватка собственных средств на повышение зарплат медработников составляет 97,4 млн рублей, сообщила замминистра здравоохранения Наталья Хорова в письме на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Карелия стала первым регионом, публично признавшим нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам.