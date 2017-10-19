КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

В ответ на совместные американо-южнокорейские учения, начавшиеся у берегов Корейского полуострова, Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) распространило заявление, в котором содержится обещание неожиданно нанести «невероятный удар» по США.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», – сказано в заявлении.

Совместные учения США и Южной Кореи пройдут с 16 по 26 октября. Партнеры планируют отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР, совместные действия на море и тренировки по связи.

17 октября заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что ситуация на Корейском полуострове «достигла критической точки, и ядерная война может начаться в любой момент».