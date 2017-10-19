В больницах рассказали о состоянии Кокшенова и Джигарханяна

Актеры Михаил Кокшенов и Армен Джигарханян все еще находятся в медицинских учреждениях. Состояние 81-летнего Кокшенова тяжелое, сообщили РБК в справочной Первой градской больницы имени Пирогова.

Джигарханян, которому в начале месяца исполнилось 82 года, идет на поправку, сообщили в 57-й городской больнице Москвы.

Кокшенов был госпитализирован 17 октября с подозрением на, после того как ему стало плохо на улице. Артист находится в реанимации. Диагноз «инсульт» подтвердился.

Джигарханян попал в больницу 10 октября, известно об этом стало лишь 16 октября.

Сейчас, по словам врачей, его «состояние стабильное, температура нормальная. Сахар снижается, и его состояние становится лучше».