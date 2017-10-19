Яровая предложила пожизненно сажать педофилов

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая провела заседание рабочей группы по подготовке федерального закона по усилению защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии. Об этом сообщается на сайте «Единой России», членом которой является депутат.

«Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет», — заявила Яровая.

«Мы впервые устанавливаем дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми», — продолжила парламентарий.

Также впервые устанавливается ответственность за укрывательство тяжких преступлений сексуальной направленности, совершенных отношении детей.