В Харькове Lexus протаранил толпу прохожих

В Харькове вечером 18 октября автомобиль Lexus совершил наезд на толпу прохожих. Как уточнил в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, водитель этой машины ранее уже был уличен в нарушении правил дорожного движения.

При этом Геращенко подчеркнул, что пока неясно, находилась ли за рулем в момент того нарушения «эта же девушка-мажор 1997 года рождения», которую задержали после происшествия в Харькове.

В результате наезда пострадали 11 человек, шестеро из них скончались, сообщил советник главы МВД Украины.