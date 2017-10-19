СМИ назвали Андрея Малахова будущим главой предвыборного штаба Собчак

Руководить предвыборным штабом Ксении Собчак будет телеведущий Андрей Малахов, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник телеканала больше не сообщил никаких подробностей, но пообещал появление официальной информации на следующей неделе.

Директор и помощник Малахова Алексей Миндель заявил «360°», что ничего не слышал о новом назначении телеведущего. Ксения Чудинова, пресс-секретарь Ксении Собчак, отметила, что эти слухи обсуждаются уже несколько месяцев. Она добавила, что 24 октября состоится пресс-конференция, на которой все будет рассказано.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак сообщила о своем решении баллотироваться на пост президента РФ 18 октября.

Политологи сдержанно отреагировали на новость о политических амбициях Собчак. Они оценили ее перспективы как довольно скромные и предрекли ей 1-3% голосов избирателей.