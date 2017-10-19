19 октября 2017, 12:22
Малахов опроверг работу в предвыборном штабе Собчак
Телеведущий Андрей Малахов назвал недостоверной информацию о том, что он возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак, пишут «Ведомости».
«Это фейк. Мне такие предложения не поступали», — заявил он изданию.
О том, что руководить кампанией Собчак будет Малахов, ранее сообщал телеканал «360».
Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что эта информация старая и обсуждается уже в течение нескольких месяцев.
Собчак заявила о своем выдвижении накануне.
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