Малахов опроверг работу в предвыборном штабе Собчак

Телеведущий Андрей Малахов назвал недостоверной информацию о том, что он возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак, пишут «Ведомости».

«Это фейк. Мне такие предложения не поступали», — заявил он изданию.

О том, что руководить кампанией Собчак будет Малахов, ранее сообщал телеканал «360».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила, что эта информация старая и обсуждается уже в течение нескольких месяцев.

Собчак заявила о своем выдвижении накануне.