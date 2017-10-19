Член президиума ВАК не смог получить доступ к диссертационному делу Мединского

Член президиума Высшей аттестационной комиссии, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко не смог получить доступ к аттестационному делу министра культуры Владимира Мединского. Об этом он рассказал «Дождю».

Аттестационное или диссертационное дело — это комплект документов по защите диссертации, который хранится в ВАКе. В него, в частности, входят стенограмма заседания диссертационного совета и справка о присуждении ученой степени.

Ранее стало известно, что оппоненты, указанные в автореферате Мединского, не присутствовали на его защите. Представитель министра на это сообщил, что в ВАК поступил неверный автореферат.

«Когда стало известно, что у Владимира Ростиславовича проблемы с оппонентами, я решил посмотреть, что же сказано в его диссертационном деле. Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в Государственном архиве и знаю, что у министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством», — сообщил Мироненко.

По его словам, после этого разговора телефон сотрудника аппарата президиума Дмитрия Быстрова оказался отключен.