Минобороны РФ закупило учебно-боевые вертолеты для испытаний в Сирии

В ноябре Минобороны России получит первую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, разработанных с учетом применения данного типа вертолетов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба «Вертолетов России» (входит в корпорацию «Ростех»).

На вертолете, который в корпорации называют «Ночным охотником», установлена двойная система управления, благодаря которой его можно пилотировать как из кабины летчика-командира, так и из кабины летчика-оператора.

«За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа», — говорится в релизе.

Как заявил РБК гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, до 2020 года Минобороны получит 24 Ми-28УБ.

По данным портала Аircraftcompare.com, стоимость близкого к Ми-28УБ вертолета Ми-28Н составляет 16,8-18 млн долларов.