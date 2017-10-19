В Минкульте приветствовали переезд «Союзмультфильма» из церкви

Студия «Союзмультфильм» при переезде из здания старой церкви получила «фешенебельное» помещение. Об этом заявил глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, передает «Интерфакс».

Сегодня стало известно, что старое церковное здание, которое «Союзмультфильм» занимал с 1946 года в Долгоруковском переулке, передано Русской православной церкви.

«Ситуация очень простая — наконец-то, "Союзмультфильм" переехал в новое место, фешенебельное, хорошее, отремонтированное, с новыми технологиями. Как было задумано, он получил полноценное свое здание. А здание в Долгоруковском переулке — изжило себя технологически», — отметил замминистра.