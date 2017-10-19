Глава отдела МВД по борьбе с педофилами предложил сажать за гей-пропаганду

В Госдуме состоялось заседание рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

На нем начальник отделения по борьбе с педофилией МВД России Сергей Алабин предложил ужесточить ответственность за гей-пропаганду — вместо штрафов ввести уголовное наказание.

«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности...» — высказался полицейский (цитата по «Интерфаксу»).

Глава комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на этом же заседании заявила о предложении давать педофилам пожизненный срок.

Также, по ее словам, впервые устанавливается ответственность за укрывательство изнасилований детей.

Закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», действует в России с 2013 года.