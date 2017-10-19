Польская комиссия не подтвердила данные о взрыве в самолете Качиньского

Польская комиссия по расследованию гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском не подтвердила сообщение главы Минобороны Антони Мачеревича о взрыве на борту самолета Ту-154. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря комиссии Марту Полонек.

Мачеревич ранее заявлял, что на одной из записей регистраторов слышен «момент взрыва». Он сообщал, что комиссия в настоящее время проводит анализ с целью исключения «всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи».

Марат Полонек сообщила, что на записи есть параметры, указывающие на «чрезвычайные явления, сопровождавшие последние секунды полета». Пресс-секретарь комиссии подчеркнула, что ранее эти записи не изучались. Существует предположение, что упомянутые параметры могут быть следствием воздействия на самолет «очень большой энергии». По словам Полонек, изучение гипотетических событий и явлений продолжается.

Напомним, самолет Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года рядом с аэропортом Смоленск-Северный. Погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром, недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

К аналогичным выводам пришла и польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Нынешние польские власти с выводами двух комиссий не согласны и назначили для расследования новую комиссию.