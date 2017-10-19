19 октября 2017, 17:11
В Думе завернули проект Мизулиной по запрету таблеток для медикаментозного аборта
Думский комитет по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о запрете продажи медикаментов для искусственного прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект закона был внесен в январе 2016 года группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
Авторы инициативы настаивали, что подобные препараты могут применяться только в больницах.
При этом законопроект запрещал врачам выписывать рецепты на эти лекарства.
Позиция комитета состоит в том, что такая мера является избыточной, так как фармацевтические организации и сейчас не имеют права продавать ряд лекарств для прерывания беременности, которые могут использоваться только в медучреждениях.
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