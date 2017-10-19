В Думе завернули проект Мизулиной по запрету таблеток для медикаментозного аборта

Думский комитет по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о запрете продажи медикаментов для искусственного прерывания беременности. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона был внесен в январе 2016 года группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

Авторы инициативы настаивали, что подобные препараты могут применяться только в больницах.

При этом законопроект запрещал врачам выписывать рецепты на эти лекарства.

Позиция комитета состоит в том, что такая мера является избыточной, так как фармацевтические организации и сейчас не имеют права продавать ряд лекарств для прерывания беременности, которые могут использоваться только в медучреждениях.